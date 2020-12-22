В Екатеринбург, благодаря таможенникам, не привезут поддельные брюки от GUCCI

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбург, благодаря тюменским таможенникам, не привезут «брендовую одежду» от GUCCI. Во время досмотра багажа людей, пересекавших российско-казахстанскую границу, специалисты обнаружили у одного из них 90 пар спортивных брюк известной марки, похожих на поддельные. Груз следовал из Киргизии и предназначался для продажи в Екатеринбурге.

- Собственник не смог представить документов, подтверждающих оригинальность товаров народного потребления. Факт подделки подтвердили направленные запросы представителям правообладателей,- рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни Роман Шепер.

Ущерб оценивается более чем в 7 миллионов рублей. В пресс-службе таможни отметили, что поддельные товары могут быть опасны для жизни и здоровья. Кроме того, реализация контрафактной продукции наносит серьезный экономический ущерб деятельности добросовестных предпринимателей.