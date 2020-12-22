Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли отставку Александра Высокинского

Заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию Александр Высокинский написал сегодня утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская городская Дума приняла отставку Главы Екатеринбурга Александра Высокинского на утреннем совещании. Мэр написал заявление об увольнении сегодня. В документе указано, что Александр Высокинский покидает занимаемый пост в связи с переходом на работу в правительство Свердловской области. Он должен занять пост первого заместителя губернатора региона. Новую должность Александру Высокинскому предложил губернатор Евгений Куйвашев.

- Сегодня утром я написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Выражаю слова глубочайшей благодарности депутатам, которые нас поддерживали, с кем мы прошли огромный путь, - рассказал Александр Высокинский. - За два года изменилась технология уборки города, выросли объемы капитальных ремонтов объектов соцсферы, в полтора-два раза увеличились объемы капитального строительства. Многие другие реализованные городские проекты, безусловно, будут являться базой для дальнейшего развития Екатеринбурга.

Депутаты в свою очередь также поблагодарили Александра Высокинского за совместную работу над реализацией значимых проектов. Согласно данным мэрии, речь идет о создании восьмого района - Академического, отселении людей из ветхого и аварийного жилья, замене лифтов в многоквартирных домах и развитии благоустройства.

Сейчас гордума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга. Исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который был назначен на эту должность накануне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официально: Александр Высокинский назначил Алексея Орлова своим замом. Накануне о предстоящей рокировке было известно лишь со слов источников (подробнее)

Высокинский станет первым вице-губернатором Свердловской области. Мэр Екатеринбурга уступает место Алексею Орлову взамен на его место (подробнее)