Свердловская детская железная дорога поддержала фестиваль светового искусства «Не темно-2020»

Фото: СвЖД

Свердловская детская железная дорога (ДЖД) стала одной из площадок фестиваля светового искусства «Не темно-2020», который проходил 19 и 20 декабря в парке Маяковского в Екатеринбурге.

Одна из самых масштабных и технически сложных творческих работ размещалась под железнодорожной эстакадой, примыкающей к зданию вокзала Екатеринбург-Детский. Еще четыре инсталляции можно было увидеть во время вечерней поездки по ДЖД. В пути пассажиров сопровождали кураторы мероприятия, которые подробно рассказывали о каждом арт-объекте. Чтобы произведения современного светового искусства смогло увидеть как можно большее число людей, в дни проведения фестиваля часы работы ДЖД были продлены (поезда отправлялись по летнему графику).

Напомним, Свердловская детская железная дорога, которой в этом году исполнилось 60 лет, является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Протяженность малой магистрали – 3,1 км. Она объединяет три станции и два остановочных пункта. С 2017 года поезда по ДЖД курсируют круглогодично. В зимний период малая магистраль работает с пятницы по воскресенье (первый поезд отправляется в 11:00, последний – в 18:28).

Для защиты здоровья пассажиров на ДЖД приняты необходимые противоэпидемические меры. В здании вокзала Екатеринбург-Детский действует масочный режим. Перед кассами нанесена напольная разметка, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию. На регулярной основе осуществляется уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. После каждого рейса проводится обработка подвижного состава. В первую очередь дезинфицируются контактные поверхности: сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы.

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Фестиваль светового искусства «Не темно» проходил в Екатеринбурге уже в девятый раз. Авторы из разных городов России представили 19 творческих работ.