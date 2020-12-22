В Екатеринбурге осудили банду, которая сдавала в аренду несуществующие квартиры

Участников банды признали виновными по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор в отношении банды, сдававшей в аренду несуществующие квартиры. По версии следствия Артем Дмитриев, Светлана Попенова, Наталья Пантикова и Екатерина Бардова обманывали квартиросъемщиков по всей России. Мошенники брали деньги и переставали отвечать на звонки. Офисы соучастниками были арендованы в Екатеринбурге по улицам Радищева, Бакинских Комиссаров, Малышева, Электриков, Космонавтов.

- Соучастники размещали в интернете объявления о сдаче в аренду жилых помещений, содержащие заведомо ложные сведения о месте их нахождения, описании (количестве комнат, площади, качестве ремонта), стоимости арендной платы (ниже рыночной в данном регионе), - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - При этом злоумышленники скрывали истинную информации о том, что квартира, указанная в объявлении, аренде не подлежит.

Так, в 2017 году Екатерина Бардова разместила на одном из сайтов сообщение о сдаче в аренду квартиры за шесть тысяч рублей в месяц в Калининграде. Жительница Калининградской области, собираясь арендовать квартиру для своей дочери, связалась с Бардовой по телефону. Та, в свою очередь, сказала, что для того, чтобы получить номер собственника квартиры нужно перевести агентству 4 200 рублей. В тот же день женщина перечислила деньги. После чего Бардова перестала выходить с ней на связь.

Таким образом от мошенников пострадали 38 человек из разных городов. Участников банды признали виновными по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Верх-Исетский районный суд назначил Артему Дмитриеву наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Екатерине Бардовой - в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Светлане Попеновой предстоит провести 4 года в исправительной колонии общего режима, Наталье Пантиковой - 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. У обоих женщин есть дети, поэтому они получили отсрочку отбытия наказания, пока им не исполнится 14 лет.