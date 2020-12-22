В Серовском городском округе открыли первую ледовую переправу

Фото: МЧС по Свердловской области

В Серовском городском округе на реке Сосьва открыли первую ледовую переправу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Переправа позволит жителям деревни Магина быстрее добираться до Серова и облегчит поставку продуктов в деревню. Кроме того по дороге до населенного пункта будет удобнее ездить специальному транспорту

- Специалисты Центра ГИМС совместно с представителем администрации и сотрудниками ГИБДД проверили готовность переправы к работе. Были выполнены шесть замеров толщины льда, а также внешний осмотр состояния ледовой переправы, - рассказали в МЧС пор Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

По данным ведомства, средняя толщина льда составляет 53 сантиметра, грузоподъемность переправы до 10 тонн. Движение по ней разрешено только в светлое время суток. В декабре-январе в Свердловской области планируется открыть еще 13 ледовых переправ.