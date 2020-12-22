ПСБ получил премию Retail Finance Awards 2020 за лучший социальные проект

ПСБ в сотрудничестве с ВШЭ разработал первую в России бесплатную обучающую программу «Курс малого бизнеса» для поддержки жен офицеров и военных пенсионеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПСБ стал победителем ХIV Ежегодной премии Retail Finance Awards 2020 в номинации «Лучший социальный проект» с уникальной программой «Курс малого бизнеса», которая была разработана банком для супруг офицеров и военных, увольняющихся в запас по выслуге лет.

В 2019 году ПСБ в сотрудничестве с ВШЭ разработал первую в России бесплатную обучающую программу «Курс малого бизнеса» для поддержки жен офицеров и военных пенсионеров. Бесплатный Курс, включенный в национальный проект Минэкономразвития "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.

- Обычно при увольнении в запас по предельной выслуге лет военные сталкиваются с кардинальным изменением образа жизни и поисками нового рода деятельности, а женам профессиональных военных приходится адаптировать свою жизнь под занятость супруга. «Курс малого бизнеса» охватывает все этапы открытия своего дела: от поиска и проработки идеи, исследования потенциальных потребителей и конкурентов до составления бизнес-плана, что позволяет выпускникам не только получить постоянный источник дохода, не зависящий от места жительства, но и найти дело по душе, - сказала Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.

Ежегодная премия Retail Finance Awards была учреждена журналом the Retail Finance в 2007 году и привлекает внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ретейла. При принятии решения жюри оценивает участников по критериям новизны, креатива, масштаба, перспективы, клиентоориентированности и социального значения.