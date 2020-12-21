В Каменске-Уральском открылся новый горнолыжный комплекс

В новом комплексе созданы все условия для комфортного и безопасного катания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском открыли новый горнолыжный комплекс «Богатырек». На его склонах можно кататься на сноуборде и лыжах. Спортивный объект строили полтора года. Эту площадку будут использовать не только для массового катания горожан, также планируется развитие программ детского спорта.

- Комплекс насчитывает три трассы протяженностью 221, 285 и 301 метр. Здесь соблюдены все условия комфортного и безопасного катания: канатная дорога, мачты освещения, теплые раздевалки, на этой неделе откроется прокат, - сообщает пресс-служба комплекса.

Также любой желающий может не только взять инвентарь в прокате, но и обратиться за помощью к квалифицированному инструктору, чтобы сделать первые шаги со склона.