Металлурги ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды

Александр Сухов Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды четырем металлургам ЕВРАЗ НТМК. Указ о награждении был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: нагревальщик металла цеха прокатки широкополочных балок Виктор Кучерявенко, старший мастер участка подготовки промежуточных ковшей и вакуумкамер конвертерного цеха Олег Чернов, оператор поста управления крупносортного цеха Александр Сухов. Почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоен заместитель начальника управления железнодорожного транспорта по грузовой работе Николай Глухих.

Все награжденные работают на комбинате более 30 лет, активно помогают адаптации на предприятии молодежи, участвуют в программах повышения эффективности производства, охране труда и промышленной безопасности. У каждого из них есть множество других наград разного уровня.

Виктор Кучерявенко активно участвует в освоении новых видов металлопроката в ЦПШБ. Благодаря его участию в сортаменте цеха появились более 40 групп балочных профилей, шпунта. С его участием реализован проект по уменьшению затрат при прокате шпунта Ларсена.

Олег Чернов Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Олег Чернов осваивает новые огнеупорные материалы для повышения стойкости оборудования, он – активный рационализатор, предложенные им разработки приносят комбинату значительный экономический эффект и позволяют экономить ресурсы. Олег Борисович передает опыт молодым работникам, является наставником молодежи.

Александр Сухов много лет занимается выпуском качественного проката в крупносортном цехе, принимает участие в освоении новых профилей, занимается рационализаторской деятельностью. Обучает молодых работников тонкостям профессии оператора поста управления.

Николай Глухих удостоен звания Заслуженный работник транспорта Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Николай Глухих отвечает за бесперебойные железнодорожные перевозки на ЕВРАЗ НТМК. Он занимался внедрением автоматизированной системы информационного учета транспорта, которая выявляет неисправные вагоны под погрузку, переводом на электронный документооборот внутризаводских перевозок, созданием новой системы заправки локомотивов. Все эти проекты принесли значимый экономический эффект.