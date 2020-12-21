В Нижним Тагиле на «Уралвагонзаводе» погиб рабочий

Погибшему было 47 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в одном из цехов «Уралвагонзавода» погиб рабочий. Инцидент произошел еще 14 декабря. Мужчина должен был отремонтировать пресс, предварительно отключив его. Однако, когда работник оказался под ним, установка активировалась и придавила его. Мужчина получил смертельные травмы.

Смерть мужчины не была криминальной и наступила от производственной травмы. Сейчас следственный отдел по Дзержинскому району проводит проверку, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Погибший был сотрудником ремонтного цеха. Ему было 47 лет.