В Свердловской области дети врачей «красной зоны» получат подарки от губернатора

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С 21 декабря на территории Свердловской области проводится добрая акция «Спасибо за наше здоровье!». Волонтеры будут доставлять новогодние наборы детям, чьи родители трудятся в «красной зоне» в качестве медицинского персонала. Инициативу одобрил сам губернатор, всего на вручение отправили 3582 набора со сладостями.

- Врачи работают без выходных, в жёстком графике, и новогодние праздники многим придётся провести на рабочих местах. Чтобы дети как-то ощущали праздник, было решено вручить подарки», – рассказали в региональном волонтёрском центре Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

Доставка подарков организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. С 21 декабря наборы вручают детям медицинских работников Екатеринбурга, а с 23 декабря начнётся доставка в муниципалитеты региона.