Задела оголенные провода: на Урале мать осудили за гибель дочери

Во дворе дома женщина хранила удлинитель с оголенными проводами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Байкалово районный суд осудил женщину, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности. По материалам дела местная жительница во дворе частного дома использовала самодельный удлинитель с оголенными проводами. В один из летних дней она попросила свою дочь убрать кабель.

- Ребенок схватил удлинитель в том месте, где не было крышки розетки. В результате девочка погибла от поражения электрическим током, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда женщину признали виновной, ближайшие восемь месяцев она проведет в тюрьме.