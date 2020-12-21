В Екатеринбурге из-за неисправности самолета рейс до Уфы задерживается на девять часов

Вылета ожидают 63 пассажира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21 декабря в аэропорту «Кольцово» на девять часов задержался регулярный рейс UТ-105 авиакомпании «ЮТэйр», который следует по направлению Екатеринбург-Уфа. По расписанию самолет должен был вылететь в 11:35.

- Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета ATR-72. Сейчас ситуация находится на контроле, важно не нарушить права пассажиров, - сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.

На рейс до Уфы зарегистрировались 63 пассажира, в том числе один ребенок. Планируется, что они вылетят их Екатеринбурга в 20:30.