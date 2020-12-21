Раздвигая границы: УБРиР предоставляет новые возможности владельцам старых кредитных карт

Для снятия ограничения на использование кредитной карты, которое возникает за полгода до окончания срока действия договора, ее владельцу нужно только написать заявление в любом офисе УБРиР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил своим клиентам с кредитными картами, оформленными до мая 2019 года, возможность их полноценного использования вплоть до последнего дня договора.

Для снятия ограничения на использование кредитной карты, которое возникает за полгода до окончания срока действия договора, ее владельцу нужно только написать заявление в любом офисе УБРиР.

«Мы посчитали, что немалая часть действующих договоров по кредитным картам была заключена еще в 2018 году или в начале 2019-го. В следующем году срок по ним будет подходить к концу. Согласно договору о кредитной карте того времени, за полгода до его окончания расходные операции по ней блокируются — можно только пополнять кредитку, восстанавливая на счете потраченную сумму. Теперь у владельцев наших карт есть возможность отключить эту блокировку, написав соответствующее заявление в любом из наших офисов. Это позволит им полноценно использовать кредитку весь срок действия договора», — отмечает руководитель направления кредитных карт УБРиР Андрей Потапов.

Сегодня УБРиР предлагает клиентам два вида кредитных карт — с льготным периодом на 60 и 120 дней.

Карта «Хочу больше» — это долгий беспроцентный льготный период в 120 дней и трехуровневый кешбэк* на разные категории товаров, позволяющий получать до 2500 рублей в месяц. Кредитный лимит — до 700 тыс. рублей. Ставка по карте при выходе из льготного периода составляет от 12% годовых. Стоимость обслуживания — 99 рублей в месяц. Комиссия за снятие наличных и переводы составляет 390 рублей плюс 3,9% от суммы операции.

Карта «Наличная» имеет грейс-период в 60 дней. Для ее оформления нужен только паспорт, а кредитный лимит достигает 150 000 рублей. Плата за обслуживание карты начинает начисляться с момента совершения по ней покупки: 1 рубль в день за 1000 рублей долга. Ставка по карте при выходе из льготного периода составляет 10% годовых. Переводы и снятие наличных в пределах 60 000 рублей бесплатны.

Узнать подробнее условия по кредитным картам и оставить заявку на оформление можно как на сайте банка, так и в мобильном приложении УБРиР.

*При сумме покупок от 10 тыс. рублей в месяц.