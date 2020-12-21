В Екатеринбурге задержали дилера с крупной партией наркотиков

При общении с полицией мужчина заметно нервничал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в продаже наркотиков. 18 ноября на 9-м километре Московского тракта патрульно-постовая служба остановила местного жителя, заметно нервничавшего при общении с людьми в погонах. При личном досмотре у мужчины изъяли вещество растительного происхождения. В ближайшей лесополосе и машине парня также нашли неизвестные порошки.

- Экспертиза установила, что в изъятых свертках находились следующие наркотики: марихуана, кокаин, мефедрон, амфетамин и таблетки экстази. Общая масса составила 72 грамма, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Наркодилером оказался безработный житель Екатеринбурга, который раньше не нарушал закон. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыта крупной партии наркотиков.