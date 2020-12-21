Молодой уралец победил в шоу «Золото Геленджика» на федеральном канале

Фото: кадр из шоу «Золото Геленджика»

20 декабря в эфир телеканала ТНТ вышел последний выпуск шоу «Золото Гленджика». До финала дошел уроженец уральского села Кочневское 23-летний Михаил Кокшаров. Парень преодолел сложную полосу препятствий и вошел в итоговую пятерку претендентов на главный приз. Среди них он показал лучшее время в заключительном этапе со скользкой лестницей и стал победителем шоу.

- Я увидел, что «Золото Геленджика» спортивно-развлекательный проект, и понял, что мне надо туда попасть. Я с детства люблю спорт и занимаюсь им практически каждый день. Не сомневался, что отлично подойду для шоу, - рассказал Михаил.

Главным призом для Михаила стала золотая кукуруза за 500 тысяч рублей. Молодой человек еще не решил, куда потратит выигранные деньги. Возможно, он отправится в путешествие по России, так как это входит в круг его хобби.