Как быстро через суд вернуть деньги

У судьи есть право вынести решение на основании заявления о взыскании средств, если сумма не превышает 500 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мало кто знает, но гражданско-процессуальным законом предусмотрен особый вид судебного постановления, если нужно взыскать деньги, которые вам не хотят возвращать. У судьи есть право вынести решение на основании заявления о взыскании средств, если сумма не превышает 500 рублей.

- Если должник в установленный десятидневный срок с момента получения копии судебного приказа представит в суд возражения относительно исполнения судебного приказа, судья отменяет судебный приказ и разъясняет взыскателю на основании статьи 129 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства, - объясняют в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Кроме того, статьей 112 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность восстановления срока обжалования судебного приказа в случае его пропуска. Вынесенное определение об отмене судебного приказа обжалованию не подлежит.