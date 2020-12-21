В Нижнем Тагиле проведут Крещенские купания

Купания проведут, несмотря на пандемию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле мэрия разрешила Крещенские купания, которые начнутся в полночь 19 января и продлятся до двух часов ночи. Купель, как и в прошлые годы, организуют возле клуба моржей.
Рядом с прорубью будет установлен пункт обогрева и дежурство поисково-спасательной службы, которая будет следить за безопасностью купающихся граждан.
Мэрия указывает на то, что купания проведут с соблюдением противоковидных мер безопасности. Об этом пишет издание TagilCity.ru.