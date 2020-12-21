В Нижнем Тагиле проведут Крещенские купания

Купания проведут, несмотря на пандемию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мэрия разрешила Крещенские купания, которые начнутся в полночь 19 января и продлятся до двух часов ночи. Купель, как и в прошлые годы, организуют возле клуба моржей.

Рядом с прорубью будет установлен пункт обогрева и дежурство поисково-спасательной службы, которая будет следить за безопасностью купающихся граждан.

Мэрия указывает на то, что купания проведут с соблюдением противоковидных мер безопасности. Об этом пишет издание TagilCity.ru.