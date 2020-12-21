Мэрия Екатеринбурга готова заплатить подрядчику 669 миллионов за обслуживание 30 маршрутов

Не менее 50% машин подрядчика должны быть окрашены в зеленый цвет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга готова заплатить подрядчику больше 669 миллионов за обслуживание 30 маршрутов. Информация об этом содержится в опубликованном администрацией конкурсе по поиску компании-перевозчика на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику для перевозок необходимы газовые и дизельные автобусы, вмещающие не менее 82 пассажиров. Кроме того каждая машина должна быть оборудована навигационным оборудованием. Также не менее 50% машин перевозчика должны быть окрашены в зеленый цвет.

Подача заявок на участие в аукционе от компаний закончится уже 19 января. Планируется, что контракт с подрядчиком мэрия заключит на период с июля 2021 года по ноябрь 2022 года.

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