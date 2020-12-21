На дорогах Свердловской области заработали 19 новых камер: список улиц

Стационарные комплексы фиксации нарушений ПДД появились на 13 перекрестках Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоиспекции Свердловской области рассказали, где начали работать новые стационарные комплексы фиксации нарушений ПДД. 19 камер установили на улицах Екатеринбурга и на подъезде к Верхней Пышме.

- На перекрестках комплексы фиксируют нарушения ПДД, связанные с проездом перекрестков на запрещающих сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение рядности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Такие стационарные комплексы появились в Екатеринбурге на 13 перекрестках.

Фото: скриншот

Кроме того, камеры фиксирующие превышение скорости заработали на Амундсена от Академика Вонсовского до Объездной дороги, на Московской (в районе переулка Рижский), на 1 километре автодороги «Верхняя Пышма - Невьянск» (между улицами Сыромолотова и Трудовая) и на 2 и 4 километре автодороги «Подъезд к городу Верхняя Пышма (прямое направление) от трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов».