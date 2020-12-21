Администрация продолжит обновление автобусов большой и особо большой вместимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург в следующем году закупят еще 58 новых автобусов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в рамках национального проекта БКАД заявка столицы Урала заняла первое место на уровне Российской Федерации. Поэтому администрация продолжит обновление автобусов большой и особо большой вместимости. Их планируют запустить на маршруты 24, 28, 61.

Ранее на сайте госзакупок появился конкурс, согласно которому ЕМУП «Гортранс» приобретет еще 58 новых газовых автобусов за 749 миллионов рублей. Из документов следует, что автобусы должны поставить до 30 сентября 2021 года.

Напомним, в начале ноября в Екатеринбурге на рейс вышли 57 новых автобусов марки НЕФАЗ. Новые машины вышли на маршруты №21, №25 и №50.