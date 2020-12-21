В Екатеринбурге улицу в Верх-Исетском районе закроют на два года

Улицу Школьников откроют только в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верх-Исетском районе Екатеринбурге проезд по улице Школьников закрывают на два года. Проехать нельзя будет уже с сегодняшнего дня и до 19 декабря 2022 года. Перекроет движение ООО «Специализированный застройщик Репина».

- Связано это с жилой застройкой этим предприятием территории в Верх-Исетском районе уральской столицы в границах улиц Репина - Заводской - Красноуфимской, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии попросили горожан с понимаем отнестись к вынужденному перекрытию улицы. Водителям рекомендуют обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.