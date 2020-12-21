Клиенты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung

Фото: предоставлено Tele2

Среди всех устройств клиентов Tele2 в макрорегионе «Урал» 77% – смартфоны. Из них 90% устройств работают на базе 4G. Рост 3G-устройств в 2020 году значительно замедлился за счет прироста 4G-оборудования. Самым популярным брендом у жителей Урала, пользующихся услугами Tele2, стал Samsung – смартфоны этой марки предпочитают 24% абонентов макрорегиона. На втором месте Honor – 21%, затем идет Xiaomi – 15%, а Apple по популярности на четвертом месте – 11%.

Большинство клиентов Tele2 используют устройства, поддерживающие операционную систему Android – их 89%, остальные 11% – пользователи iOS. В целом по России среди самых распространенных моделей смартфонов у пользователей бренды Honor, Samsung и Apple.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Honor 7S;

2. Honor 8A;

3. Samsung Galaxy A10;

4. Honor 10 Lite;

5. Apple IPhone 7.

В 2020 году наблюдается тренд замены кнопочных телефонов на смартфоны. Наиболее популярные диагонали смартфонов у клиентов Tele2 – 5,5 и 6 дюймов.