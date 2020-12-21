В Реже трое местных жителей до смерти избили подругу из-за украденных туфель

На протяжении пяти часов троица избивала женщину по голове, туловищу и шее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже суд вынес приговор троим местным жителям, до смерти избившим подругу из-за пары туфель. По данным следствия, Анна Макарова, Александра Моисеева и Иван Вавилов во время распития алкоголя 25 сентября 2019 года в квартире подруги, заметили пару туфель, которые хозяйка дома украла у Александры. Из-за этого у собравшихся на застолье начался конфликт. На протяжении пяти часов троица избивала женщину по голове, туловищу и шее. В общей сложности они нанесли ей 30 ударов. От полученных травм женщина скончалась.

- Согласно заключению эксперта, потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые расценены как причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. - Анна Макарова, Иван Вавилов и Александр Моисеев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

Режевской городской суд назначил Анне Макаровой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Ивану Вавилову - в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Александру Моисееву - в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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