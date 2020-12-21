На Урале предприимчивый «Казанова» покупал цветы дамам за фальшивые деньги

Стражи порядка оперативно задержали нечистого на руку парня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске молодой человек нашел нехитрый способ сбывать фальшивые денежные банкноты, попутно радуя презентами своих знакомых. Парень сбывал поддельные банкноты в цветочном киоске, где покупал цветы для девушек и друзей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на главу пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ полковника Валерия Горелых.

В течение нескольких дней мужчина приобрел четыре букета по 600 рублей, один из которых презентовал знакомой девушке, а еще три подарил друзьям.

- Судьбу последнего разноцветного подарка подозреваемый определить не успел, так как был задержан сотрудниками полиции территориального ОВД из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, - рассказал полковник Валерий Горелых.

На поддельные купюры обратила внимание владелица цветочной лавки во время их загрузки в банкомат. Устройство отказалось принимать купюры. Теперь предприимчивому, но не чистому на руку жителю Первоуральска грозит до 8 лет лишения свободы.