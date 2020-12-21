CвЖД обновила 140 железнодорожных переездов в 2020 году

Фото: предоставлено СвЖД

В 2020 году Свердловская магистраль обновила 140 железнодорожных переездов. Работа, направленная на повышение безопасности движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения автомобильных и железных дорог, проводится ежегодно.

На плановый ремонт и модернизацию переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами и другие мероприятия в 2020 году было направлено более 120 млн рублей. Так, устройство заграждения переездов (УЗП) установлено на переезде перегона Кунавино – Каменск-Уральский, еще на 20 объектах проведена замена УЗП.

На 57 переездах заменен настил с укладкой резинокордового покрытия, на трех – модернизирована автоматическая переездная сигнализация. На девяти объектах улучшены системы электроснабжения и освещения, на 22 проведена замена светофорных головок на светодиодные.

На двух переездах: на перегоне Лечебный – Кольцово (Свердловская область) и на станции Кукуштан (Пермский край) установлены системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

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На Свердловской железной дороге эксплуатируется 509 переездов, в том числе 191 (37% или 100% нормативно рекомендованных) обслуживается дежурным работником. 164 переезда с дежурным работником (85%) оборудованы устройствами заграждения переездов (УЗП). На территории Свердловской области на балансе СвЖД находится 267 переездов, в Пермском крае – 143 переезда, в Тюменской области – 48, в ХМАО – 39, в ЯНАО – 7 переездов.