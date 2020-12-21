Екатеринбург встал в пробки из-за сильного снегопада

В Екатеринбурге в ночь на понедельник начался снегопад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург в первой половине дня в понедельник, 21 декабря, встал в 7-балльные пробки из-за сильного снегопада, который накрыл уральскую столицу еще ночью.

Наибольшие скопления транспорта наблюдаются в центре города: на проспекте Ленина, улицах Малышева, Московская, Мамина-Сибиряка, в районе Южного автовокзала.

Горожане из разных районов жалуются, что утром на улице практически не было снегоуборочной техники. Утром мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на совещании указал главам районов на необходимость максимальной мобилизации коммунальной техники на улицах города.