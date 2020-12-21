Разгребали завалы даже вручную: Екатеринбург за ночь замело снегом

Екатеринбург с ночи заваливает снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург пришла настоящая снежная зима. Снегопад начался еще ночью и продолжается до сих пор. Сейчас на дорогах и тротуарах города лежит слой снега в несколько сантиметров. И это, не смотря на то, что ночью, по данным мэрии, на уборке города было задействовано 184 единицы спецтехники. Разгребали снежные завалы даже вручную – лопаты в руки взяли 82 дорожных рабочих.

- В темное время суток районные службы благоустройства Екатеринбурга отправили на снегоприемные полигоны почти 700 тонн снега, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В ночную смену с 20 на 21 декабря городские службы благоустройства также боролись с наледью на дорогах и тротуарах. В это время для обработки проезжей части коммунальщики использовали более 61 тонны сыпучих материалов. Также они разбросали на пешеходной части улиц более 27 тонн мелкофракционного щебня.

Утром, глава города Александр Высокинский, во время совещания, поручил руководителям районных администраций привести в повышенную готовность коммунальную технику.

- Ждем большого снега, поэтому главам районов надо ещё раз проверить готовность дорожно-эксплуатационных участков. Обращаю внимание на необходимость основательно чистить полки и лотки вдоль дорог, на своевременную уборку и вывоз снега, – заявил мэр.

Сейчас дорожники продолжили устранять последствия непогоды, занимаясь прометанием основных дорог и магистралей. В пресс-службе администрации отметили, что рабочие делают акцент на ручной труд, расчищая тротуары, пешеходные переходы, остановки и подходы к ним. Сейчас снег убирают 152 единицы спецтехники и 356 дорожных рабочих.