В Серове замдиректора магазина крупной торговой сети бытовой техники похитил 380 тысяч рублей

Замдиректора магазина приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове вынесли приговор экс-замдиректору магазина крупной торговой сети бытовой техники. По версии следствия Никита Баранов с августа 2016 года работал в торговой точке сначала сервисным специалистом, а затем, в октябре 2018 года его повысили до должности заместителя директора. В его обязанности, помимо прочего, также входил контроль над учетом выручки и инкассированием денежной наличности магазина.

- Так, в период с января по декабрь 2018 года Баранов осуществлял изъятие части вверенных ему в силу должностного положения денежных средств, находящихся в сейфе и кассах магазина, распоряжался ими по своему усмотрению в личных целях, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

При этом замдиректора, зная, что сотрудниками бухгалтерии через компьютерную программу контролируется остаток денег в кассе, он создавал в ней подложные расходные кассовые ордеры, указывая в них суммы, соответствующие размеру недостачи. Таким образом Никита Баранов похитил 380 тысяч рублей.

Серовский районный суд назначил замдеректору магазина наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима. Также он должен будет выплатить торговой точке всю украденную сумму. В прокуратуре отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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