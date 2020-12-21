Злоумышленники представились сотрудниками Сбербанка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге врач «красной» зоны больницы № 40 стала жертвой телефонных мошенников. Как рассказали «Комсомолке» родные женщины, злоумышленники представились сотрудниками Сбербанка, и в результате украли с банковской карты 30 тысяч рублей.

- Они позвонили посреди рабочего дня. А у нее на работе сами понимаете, какая ситуация. Впопыхах добежала до банкомата, выполнила «указания» мошенников». Только потом поняла, что ее обманули, - рассказали родственники врача.

Напомним, что на прошлой неделе 27-летняя екатеринбурженка также стала жертвой мошенников, которые похитили у нее более двух миллионов рублей.

- Звонивший сообщил девушке о том, что неизвестные пытаются снять с ее платежной карты денежные средства, а также сменить номер телефона, к которому привязано online-приложение банка. Затем потерпевшую соединили с мужчиной, который под видом сотрудника правоохранительных органов сообщил собеседнице, что по факту мошеннических операций с ее счетом якобы возбуждено уголовное дело, и необходимо следовать всем указаниям представителей банка, и никому не говорить о проводимом расследовании, - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Также мошенники могут оформить на свою жертву кредит, а деньги забрать себе. Жертвой такой аферы недавно стал 55-летняя жительница уральской столицы.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Управление МВД России по Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки, которые указаны на обратной стороне банковской карты либо на сайте кредитной организации.