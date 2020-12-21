В Новоуральске на мужчину завели уголовное дело из-за неуплаты алиментов

Максимальное наказание, которое может грозить неплательщику - арест на три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске отец не участвовал в воспитании дочери и уклонялся от выплаты алиментов. Мужчина накопил долг больше 458 тысяч рублей и скрывался от приставов. В УФССП действия мужчины квалифицировали как злостное уклонение от уплаты денег на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

- Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя, об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты одной четвертой части от всех видов доходов, отец, не желал выполнять возложенные на него судебным решением обязанности по содержанию дочери. Мер к погашению возникшей задолженности по алиментам и периодических платежей не производил, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

В июле мужчина был привлечен к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Однако даже после этого он уклонялся от решения суда. В ноябре в отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело и так как он скрывался, было принято решение об объявлении его в розыск. Но долго избегать наказания у него не вышло - мужчину во время патрулирования обнаружили сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области. Сейчас мужчине грозят обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.