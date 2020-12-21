По результатам опроса 23% свердловчан предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 72% жителей не уверены в безопасности вакцины от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, опубликованные по результатам опроса. Согласно исследованию компании, только 8% свердловчан считают, что делать прививку против коронавируса безопасно до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности. Остальные респонденты затруднились ответить. Среди тех, кто уверен в безопасности неиспытанной вакцины, больше всего рабочего персонала, меньше всего – представителей науки и образования.

Также согласно опросу службы исследований, 23% свердловчан предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, и всего на один процент меньше (22%) - зарубежной, если в следующем году появится такая возможность (при условии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность подтвердится).

Кроме того среди респондентов 31% сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные затруднились ответить. Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.

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