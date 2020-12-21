В Нижнем Тагиле из-за пожара из дома эвакуировали 20 человек

В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 15 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сегодня ночью жителям дома на Ленина пришлось эвакуироваться из-за пожара на втором этаже. В квартире одного из жильцов загорелось домашнее имущество. По данным МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

- В 02:18 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 15 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями звеном газодымозащитной службы эвакуированы по лестничным маршам 20 человек.

В 02:31 огонь локализовали, еще через восемь минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:59. О пострадавших данных нет.