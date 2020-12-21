Пассажирку такси госпитализировали: подробности аварии в центре Екатеринбурга

В аварии пострадала пассажирка Volkswagen Polo Фото: Олег ГАЛИМОВ

В центре Екатеринбурга вчера ночью произошла серьезная авария. 18-летний парень на Volkswagen Tiguan пролетел на красный и столкнулся с Volkswagen Polo, водитель которого работает в такси.

- Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan двигаясь по улице Карла Либкнехта в сторону улицы Розы Люксембург, на регулируемом перекрестке Малышева - Розы Люксембург, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, под управлением мужчины 1984 года рождения, двигавшемся по Малышева в сторону Розы Люксембург, – рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Volkswagen Tiguan от удара отбросило на светофор Фото: Олег ГАЛИМОВ

От удара Volkswagen Tiguan отбросило на светофор. Напомним, что очевидцы рассказали «КП-Екатеринбург», что во время аварии пассажиров в такси не было – водитель ехал один. Но, по данным ГИБДД Екатеринбурга, в машине Яндекса, находилась 27-летняя девушка. Она получила серьезные травмы. С места аварии ее госпитализировали в 23 больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом левого колена.