В Екатеринбурге таксист въехал в Volkswagen Tiguan

Машины в аварии сильно помяло, но из людей, к счастью, никто не пострадал Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге в одиннадцатом часу вечера таксист Яндекса на Volkswagen Polo въехал в Volkswagen Tiguan. Авария произошла на перекрестке Малышева - Розы Люксембург.

Как сказали очевидцы, во время аварии пассажиров в такси не было – водитель ехал один. Во втором автомобиле ехали мужчина и женщина. К счастью, в ДТП из людей никто не пострадал. А вот машины сильно помяло. Их пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.