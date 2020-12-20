На сегодня состояние 620 госпитализированных в больницы с подтвержденным коронавирусом оценивается как тяжелое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от COVID-19 скончались еще 16 человек. Об этом сообщает региональный опергштаб. Общее число случаев смерти за всю пандемию коронавируса достигло 1 328.

Также в регионе, по данным на 20 декабря, COVID-19 подтвердился у 403 человек. Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 54 143.

На сегодня состояние 620 госпитализированных в больницы с подтвержденным коронавирусом оценивается как тяжелое. Из них 370 человек находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 234 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 937, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 487, - рассказали в оперштабе.

За сутки было выписано 409 человек. Общее число выписанных достигло 46 446.

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