В Екатеринбурге и Свердловской области со вторника погода будет располагать для прогулок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале недели в Свердловскую область придет небольшое потепление. Погоду на первые три дня следующей недели опубликовал Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 21 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха может снизиться до – 24 градусов. Днем будет теплее – от – 9 до – 14 градусов. При этом синоптики обещают сильный ветер – 15-18 метров в секунду.

Во вторник, 22 декабря, местами пройдет умеренный снег. Термометры ночью покажут от – 12 до – 22 градусов. Днем морозы отступят, и температура воздуха не будет снижаться ниже семи. Ветер немного успокоится – согласно прогнозу порывы будут достигать до 14 метров в секунду.

В среду, 23 декабря, синоптики обещают местами небольшой снег. Ночью в регионе похолодает до -14, а вот днем обещают от – 1 до – 6 градусов. Холодно будет только на севере области – столбики термометров опустятся до – 10 градусов. Порывы ветра также могут достигать 14 метров в секунду.

Погода в Екатеринбурге сильно отличаться от других городов региона не будет. Разве что, снег в столице Урала синоптики обещают только в понедельник.

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