Фото: скриншот с видео

Дед Мороз поздравил свердловчан с наступающим Новым Годом. Видео с новогодним волшебником опубликовал департамент информационной политики.

- Этои зимой главный новогодний волшебник на самоизоляции, ведь ему уже больше ста лет! Но он знает, что праздник состоится и советует всем отметить его дома, в кругу семьи, - написали на официальной странице Свердловской области ВКонтакте.

Дед Мороз сообщил, что перелетные птицы рассказали ему о том, что свердловчане все носят маски, как и положено. Также новогодний волшебник поделился, что ему сложно было уговорить снеговиков надеть средства защиты на морковные носы. Но ему все же удалось. И теперь даже снегурочка водит хороводы, соблюдая социальную дистанцию.