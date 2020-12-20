На Уралмаше автомобиль загорелся на ходу

Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

На улице Кузнецова, что на Уралмаше, сегодня днем вспыхнул автомобиль Mazda6. Как рассказал подписчик группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», машина ехала в потоке, когда под капотом что-то хлопнуло, и автомобиль загорелся.

- Парнишке повезло, что рядом проезжала цистерна с водой и залили тачку. Тем не менее, подкапотное пространство выгорело полностью, - рассказал очевидец.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 15:38. Пожарные, прибывшие на вызов, справились с огнем за две минуты.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, огонь повредил моторный отсек автомобиля.

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