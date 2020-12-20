Новогодние подарки получат больше 3,5 тысяч детей свердловских медиков, работающих в «красных зонах».

Волонтеры фасуют подарки детям уральских медиков Фото: группа ВКонтакте "Свердловская область"

В Свердловской области новогодние подарки получат больше 3,5 тысяч детей медиков, работающих в «красных зонах». Об этом сообщает департамент информационной политики региона в группе ВКонтакте. Сейчас их готовят к отправке. К фасовке присоединились волонтеры и активисты.

- Из-за большои нагрузки врачи не могут в прежнеи мере уделять внимание семье, поэтому, думаю, в преддверии Нового года такому вниманию они будут рады, - рассказал координатор общественнои организации «Молодая Гвардия Единои России» Артем Николаев.

По данным пресс-службы департамента информполитики, больше 2,5 тысяч наборов получат дети екатеринбургских врачеи , еще около тысячи наборов увезут детям медиков из городов области.