Фото: МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском сотрудники МЧС пришли в класс одной из местных школ, чтобы вручить благодарственное письмо школьнице, которая спасла подругу из полыньи. Спасатели рассказали одноклассникам 11-летней Лены о ее героическом поступке и поблагодарили руководство школы за обучение детей правильным действиям в чрезвычайных ситуациях

Само происшествие произошло 12 декабря. Три девочки - 11-летняя Лена, ее семилетняя сестра и их 14-летняя подруга гуляли по селу Пирогово Каменского городского округа и ради забавы решили выйти на лед местной реки Исток. Школьницы были уверены, что им не грозит никакая опасность.

- Старшая из них пошла впереди, в один момент лед под ней треснул и девочка провалилась в ледяную воду по пояс. 11-летняя Лена не растерялась, оттолкнула младшую сестру к берегу, сама легла на лед и ползком стала пробираться до подруги. Добравшись до девочки Лена протянула подруге руку и помогла ей выбраться на лед, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС по Свердловской области

По данным МЧС, глубина реки в месте, где гуляли девочки, составляет около метра. Спасатели отметили, что только благодаря правильным действиям храброй Лены эта история закончилась благополучно.

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