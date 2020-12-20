В Свердловской области полицейский автозак, перевозивший людей, попал в аварию

Этапированных людей, находящихся в автозаке, сотрудники полиции пересадили в другую машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Екатеринбург-Серов в аварию попал полицейский автозак, перевозивший людей. Автомобиль протаранил не справившийся с управлением водитель Toyota Avensis, который после столкновения отбросило на Volkswagen Polo, двигающийся в попутном направлении. ДТП произошло еще накануне. К счастью, в нем никто не пострадал.

- Тревожное сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГУ МВД области в 15:50. На место происшествия незамедлительно были направлены несколько нарядов ГИБДД из Невьянска, а также представители ГИБДД области, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Этапированных граждан, находящихся в автозаке, сотрудники полиции пересадили в оперативно прибывшую другую машину и доставили до пункта назначения.

По словам Валерия Горелых, полицейский автозак ехал из Кировграда в Екатеринбург. Неожиданно в машине сломался бензонасос. Водитель съехал с трассы на обочину, остановил машину и включил аварийку. Через какое-то время он почувствовал мощный удар в левый бок автозака, после которого машина съехала с дороги и перевернулась.

Водитель Toyota Avensis объяснил инспекторам, что он не справился с управлением автомобиля, так как его ослепило солнце. Признаков опьянения у виновника аварии сотрудники ГИБДД не обнаружили.

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