В Горном Щите у жителей отключилось электричество из-за аварии на подстанции

Электричества сейчас нет в домах 500 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горном Щите на электроподстанции произошла авария, которая напугала местных жителей. Как пишет одна из подписчиц группы «Инцидент Екатеринбург», около часа ночи она услышала взрыв, после которого в доме не стало электричества. В пресс-службе компании Росссети – Урал заверили, что взрыва не было, а жители слышали звук, который произошел из-за короткого замыкания и срабатывания автоматической защиты.

- Сегодня в 01.15 произошло технологическое нарушение, которое стало причиной ограничения электроснабжения жителей поселка Горный Щит. Причина нарушения - повреждение воздушной линии электропередачи 10 кВ, - сообщили в пресс-службе. - Бригады компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» оперативно выехали на место для ликвидации технологического нарушения. Работы продолжались в ночное время.

Из-за отключения электричества, те жители, в чьих домах установлены электрические котлы для обогрева, остались и без тепла в доме. Сейчас часть потребителей энергетики уже запитали - без света остаются порядка 500 человек. В ближайшее время будет подключено еще часть домов. В восстановительных работах задействованы четыре бригады, развернуты три резервных источника снабжения электроэнергией.

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