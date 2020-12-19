Детям из многодетных семей доставят подарки Деды Морозы прямо домой

Праздник ребятам устроят в рамках проекта «Елка желаний». Фото: Ирина СМИРНОВА

В Екатеринбурге подходит к своему финальному этапу проект «Елка желаний». Теперь Деды Морозы доставят подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также сиротам. Помощники Деда Мороза сортировали и распределяли презенты по маршрутам, теперь пришло время их доставить. В этом году придется объехать 700 адресов в Свердловской области.

- В этом году мы собрали чуть меньше открыток, чем в прошлом, чтобы увеличить адресную доставку. То есть если в том году мы приехали в 300 семей, то сейчас планируем посетить 700. Это связано с тем, что дети ждут праздник, особенно во время пандемии. И конечно, мы учтем все меры безопасности – выдадим команде средства индивидуальной защиты и при необходимости перенесем поздравления на лестничные площадки или во дворы, - пояснил автор и организатор благотворительного проекта «Елка желаний» Валерий Басай.

В Службе доставки трудятся несколько сотен волонтеров. Они в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек будут доставлять подарки детям.

В ноябре волонтеры в рамах проекта «Елка желаний» собирали открытки с новогодними пожеланиями ребят, затем в офис Деда Мороза люди привозили подарки, а теперь пришло время их доставить адресатам.