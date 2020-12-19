Момент аварии на трассе Екатеринбург-Челябинск попал на видео

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

Момент аварии на трассе Екатеринбург-Челябинск, где легковушка протаранила фуру, попал на видео. Автомобиль «Хендэ Галлопер» на полной скорости влетел в грузовой «Фредлайнер» с полуприцепом «Шмитц», припаркованный у обочины.

Водитель грузовика не пострадал, так как находился в кабине, а вот мужчина из легковушки получил серьезные травмы. Чтобы доставить его в больницу, сотрудники ГИБДД вызвали вертолет. Ради него пришлось на полчаса перекрыть трассу в сторону Челябинска.

По данным полиции, водитель машины «Хендэ Галлопер» был пьяным. Ранее его уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду.

- Предыдущее задержание для него, к большому сожалению, не стало уроком. Он вновь сел за руль «под мухой». Это подтвердило исследование наряда ДПС, которое показало 0,493 мг/л. По данному факту ведется разбирательство, - рассказал полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.