Волонтеры объявили поиски бородатого мужчины из Екатеринбурга

Фото: предоставлено волонтерами "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге объявили поиски пропавшего 34-летнего мужчины. Андрей Романов перестал выходить на связь 7 декабря. Поиски начали волонтеры отряда «Лиза Алерт» 19 декабря.

Приметы: Рост: 160 см. Телосложение: нормальное Цвет глаз: карие Волосы: тёмно-русые

Во что был одет Андрей Романов, неизвестно. Из особых примет – темная борода.

Если вы знаете о местонахождении 34-летнего Андрея Романова, сообщите в полицию, или спасателям по номеру 112, а также волонтерам «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-950-639-66-66 (Анастасия).