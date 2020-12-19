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В Екатеринбурге авария между такси и внедорожником спровоцировала пробку

На улице Белинского возле станции метро «Ботаническая» столкнулись две машины
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

ДТП на улице Белинского в Екатеринбурге спровоцировало длинную пробку. Авария случилась возле входа в станцию метро «Ботаническая». Там днем столкнулись Volkswagen Polo с логотипами «Яндетс.Такси» и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Подробности аварии уточняются в ГИБДД Екатеринбурга. Как сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте, на месте работали экстренные службы.

Отметим, из-за аварии на улице Белинского растянулась длинная пробка.

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