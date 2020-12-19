В дома Кировграда возвращают тепло после крупной аварии

Без отопления остались 43 многоквартиных дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировграде Свердловской области крупная коммунальная авария. За последние двое суток так третий раз прорывает магистральный трубопровод. Из-за этого без тепла остались 43 многоквартирных дома на улицах Кировградская и 40 лет Октября. Сейчас поломка устранена и в квартиры возвращается отопление.

- В целом ситуация нормализовалась. Порыв произошел на самом изношенном участке тепломагистрали. Для его устранения аварийным бригадам пришлось неоднократно проводить масштабные земляные работы. Люди работали всю ночь и чтобы найти утечку, специалистам пришлось прокопать практически каждый метр теплотрассы. Сейчас давление в трубе стабилизировалось, тепло уже начало поступать в дома, и мы рассчитываем, что уже в ближайшие часы отопление жителей будет полностью приведено в норму, - сказал глава Кировграда Александр Оськин.

Напомним, первая поломка была зафиксирована 17 декабря. Сейчас уже заменили четыре метра трубы на двух участках. На месте аварии также работают сотрудники МЧС.