Свердловчанам рассказали, как им узнать о своих долгах

22 декабря будет работать горячая линия для граждан. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Свердловчане смогут узнать о своих долгах по телефону горячей линии. Об этом объявили в пресс-службе судебных приставов региона. Горячая линия будет работать 22 декабря.

- По указанному номеру специалисты Главного управления расскажут гражданам области о возможностях электронных сервисов: как записаться на личный прием к судебному приставу через официальный сайт Главного управления, как оставить обращение в сервисе «Интернет-приемная», о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», узнать о наличии задолженности и оплатить ее онлайн, - объяснили в пресс-службе судебных приставов Свердловской области.

Звонки на горячую линию будут приниматься 22 декабря с 9:00 до 18:00. Номер телефона: 8 (343) 362 27 90.