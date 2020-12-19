В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались 17 человек

А за сутки зафиксировали еще 405 новых случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале от коронавируса за сутки скончались еще 17 человек. Эту статистику передает оперативный штаб Свердловской области за 18 декабря. Общее число людей, которые умерли от инфекции в регионе, достигло 1 312.

Отметим, также за сутки выявили еще 405 человек с коронавирусом. Большая часть заболевших в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 53 740.

- Состояние 620 госпитализированных оценивается как тяжелое, 370 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 234 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в региональном оперштабе.

Также за сутки выписали 408 человек. За все время уральские врачи вылечили 46 037 человек.