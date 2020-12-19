На трассе в Свердловской области пять легковушек и два грузовика слетели в кювет

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области несколько аварий случились из-за гололеда. По данном областной ГИБДД, четыре легковые машины и два грузовика улетели в кювет. Одно ДТП зафиксировано Серовском тракте, там получила травмы 25-летняя девушка-водитель.

- Водитель автомобиля не учла метеорологические условия, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием, после чего через незначительное время столкнулись и съехали в кювет еще 4 легковых и 2 грузовых автомобиля, - прокомментировали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

25-летняя девушка на «Хендай акцент» не справилась с управлением на скользкой дороге. Машина вылетела с трассы и перевернулась. Водитель и ее пассажирка получили черепно-мозговую травму головы и ушибы позвоночника. Девушки от госпитализации отказались.

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

- Через незначительное время на этом же месте столкнулись и съехали в кювет еще 4 легковых автомобиля: «Шкода-Рапит», ВАЗ-2107, «Мицубиси-Лансер», «Мазда», и 2 грузовые машины: «Мицубиси-Фусо» и ДАФ», в результате этих столкновений люди не пострадали, - добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Вторая авария также произошла по вине гололеда.